Після святкування дня народження 13 осіб потрапили до лікарень

У Чернівецькій області протягом 20-21 липня до інфекційних відділень обласних (клінічної та дитячої) лікарень з попереднім діагнозом “харчова токсикоінфекція” госпіталізовано 13 осіб, у тому числі 4 дитини (жителі с. Шубранець Заставнівського району).

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, ці особи святкували 19 липня день народження у приватному домоволодінні та вживали страви домашнього приготування. Всього перебувало на святкуванні 23 особи.

Станом на 7.00 вівторка госпіталізовані перебувають у задовільному стані. Фахівцями районної СЕС в осередку захворювання проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.