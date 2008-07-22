Ялтинські і керченські пляжі названі найбільш ”заразними”

Санітарно-епідеміологічна служба України попереджає про небезпеку, що підстерігає на пляжах і у водоймищах країни. В більшості водних об`єктів виявлені кишкові інфекції.

У рейтингу найгірших - ялтинські і керченські пляжі. Небажано відпочивати на маріупольських, а також на декількох пляжах Запоріжжя, Первомайська, що на Миколаєвщині, і Приморського Одеській області.

У нинішньому літньому сезоні в Україні повинна була б працювати понад тисяча пляжів. У червні діяло менше половини, більшість була просто не готова.

segodnya.ua