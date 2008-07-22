Вчені випробовують революційний препарат від раку

Вчені з британського Дослідницького інституту онкології проводять клінічні випробування нового препарату від ракової пухлини простати.

На думку фахівців, вони стоять на порозі наймогутнішого прориву в галузі лікування раку передміхурової залози за останні 70 років.

Вчені підкреслюють, що пухлина простати на відміну від інших видів ракового захворювання практично не піддається дії хіміотерапії.

Проте вони сподіваються, що завдяки новому препарату абіратерон близько 80% хворих навіть із запущеним ступенем ракового захворювання зможуть подолати недуг.

Основна дія ліків полягає в тому, що вони покликані загальмовувати вироблення гормонів, які сприяють збільшенню ракових клітин.

Ймовірно виникненню злоякісної пухлини простати більшою мірою сприяє гормон тестостерон, що виробляється в чоловічих статевих органах.

У клінічних випробуваннях беруть участь 1200 пацієнтів по всьому світу.

Фахівці сподіваються, що протягом двох-трьох років препарат з`явиться в продажу у вигляді пігулок.

"Ми сподіваємося, що абіратерон дасть надію і допоможе продовжити життя", - сказав глава дослідницької групи Йохан де Боно.

Учені розраховують, що з часом нові ліки зможуть застосовувати і жінки, які страждають від раку грудей, а також пацієнти з іншими формами ракових захворювань.

"Препарат виглядає дуже багатообіцяюче. Проте ми поки знаходимося на найраніших стадіях його клінічних випробувань", - заявив фахівець в галузі клінічної фармакології з університету Едінбургу Девід Уебб.

За словами вченого, в ході випробувань у препаратів, які здаються фахівцям вельми ефективними, нерідко виявляються серйозні побічні ефекти

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