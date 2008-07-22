Ментол викликає звикання до паління

Компанії - виробники тютюнової продукції навмисне маніпулюють рівнем змісту ментолу в сигаретах, щоб зробити легшим і приємнішим процес звикання до куріння. В першу чергу, це розраховано на тих молодих людей, що роблять перше в житті затягування. До такого висновку прийшов доктор Грегорі Конноллі з школи охорони здоров`я при знаменитому Гарвардському університеті в Кембріджі /штат Массачусетс/.

Вивчення документів виробників тютюнових виробів дозволило встановити, що вони ще в 1987 році розробили стратегію залучення молодого покоління до вживання своїх товарів. Ментол стимулює рецептори в легенів і порожнини рота, що відповідають за ефект прохолоди, а також дозволяє зменшити неприємні відчуття від нікотину.

Малий зміст ментолу робить перше затягування приємним, високий вміст відштовхує неповнолітніх, але привертає завзятих курців, мовиться в дослідженні Конноллі, опублікованому в останньому випуску "Американського журналу суспільної охорони здоров`я".

Згідно з офіційними даними, щодня 4 тис американців молодших 18 років викурюють першу в житті сигарету. З них 1,1 тыс чоловік стають курцями. Від наслідків шкідливої звички в США вмирають більше 400 тис людей щорічно.

ami-tass.ru