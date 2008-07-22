Загальнозміцнюючі засоби у нас під рукою

Поліпшують самопочуття полівітамінами з мікроелементами, приміром, квадевіт, вітам, дуовіт, мультитабс, спеціально для жінок — компівіт тощо.

З такою ж метою рекомендують пророслу пшеницю чи олію із зародків пшениці, що багаті вітамінами, поліненасиченими жирними кислотами і мікроелементами. Вони поліпшують силу м’язів, в тому числі і серця, зменшують прояви атеросклерозу.

Може бути корисною така загальнозміцнювальна суміш (рецепт народної медицини): алое, лимон, родзинки, курага — все в рівних частинах (по 100 г) перемолоти на млинку для м’яса і додати 0,5 л вина «Кагор», вживати по 1 столовій ложці суміші перед їдою. Замість вина можна взяти 0,5 л меду. Поліпшуються функції всіх органів і самопочуття хворого.

За постійної вираженої пітливості можна пити настій шавлії: 1 ст. л. трави залити 400 мл окропу, настояти годину, процідити. Пити по півсклянки тричі на день до їди. Допомагає також в період клімаксу жінкам і в разі хронічних гастритів зі зниженою кислотністю шлункового соку, зміцнює нервову систему.

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