Вагітність поліпшує здоров`я жінок на 10-20 років наперед

11:18, 22 липня 2008
Країна
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Вони стають енергійнішими, покращується зір, координація рухів і пам’ять

Американські вчені з університету Річмонда провели нове дослідження, згідно  з яким вагітність поліпшує здоров’я жінок на кілька десятиріч наперед.

Фахівці повідомляють, що вагітність робить жінку  енергійнішою навіть через десятки років після пологів. Такий феномен пояснюється тим, що під час вагітності й пологів у жіночому організмі виробляється значний об’єм гормонів, які й зумовлюють позитивні зміни в мозку.

Внаслідок таких змін жінки стають енергійнішими, здоровими, у них поліпшується зір, координація рухів і пам’ять. Ці позитивні зміни, за твердженням медиків, зберігаються аж до 80 років.

vz.kiev.ua

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