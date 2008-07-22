Вагітність поліпшує здоров`я жінок на 10-20 років наперед

Американські вчені з університету Річмонда провели нове дослідження, згідно з яким вагітність поліпшує здоров’я жінок на кілька десятиріч наперед.

Фахівці повідомляють, що вагітність робить жінку енергійнішою навіть через десятки років після пологів. Такий феномен пояснюється тим, що під час вагітності й пологів у жіночому організмі виробляється значний об’єм гормонів, які й зумовлюють позитивні зміни в мозку.

Внаслідок таких змін жінки стають енергійнішими, здоровими, у них поліпшується зір, координація рухів і пам’ять. Ці позитивні зміни, за твердженням медиків, зберігаються аж до 80 років.

vz.kiev.ua