Вагітність поліпшує здоров`я жінок на 10-20 років наперед
11:18, 22 липня 2008Країна
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Вони стають енергійнішими, покращується зір, координація рухів і пам’ять
Американські вчені з університету Річмонда провели нове дослідження, згідно з яким вагітність поліпшує здоров’я жінок на кілька десятиріч наперед.
Фахівці повідомляють, що вагітність робить жінку енергійнішою навіть через десятки років після пологів. Такий феномен пояснюється тим, що під час вагітності й пологів у жіночому організмі виробляється значний об’єм гормонів, які й зумовлюють позитивні зміни в мозку.
Внаслідок таких змін жінки стають енергійнішими, здоровими, у них поліпшується зір, координація рухів і пам’ять. Ці позитивні зміни, за твердженням медиків, зберігаються аж до 80 років.
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