Фонд Ахметова активізує роботу у боротьбі з сирітством

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила координатор гуманітарного штабу Ріната Ахметова Римма Філь в ході прес-конференції в Києві.

"Ми оголошуємо старт нового проекту - "Рік наставництва та усиновлення". Це велика програма, мета якої - дати дитині шанс жити в родині, щоб максимальна кількість дітей в Україні була усиновлена. Ми хочемо допомогти державі у боротьбі з сирітством, привернути увагу громадськості до цієї системної проблеми", - сказала Філь.

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За її словами, метою проекту є допомога дітям-сиротам для адаптації у дорослому самостійному житті.

Філь підкреслила, що проблема сирітства в Україні особливо посилилася в останні два роки.

"За нашими даними - близько п'яти тисяч дітей стали сиротами внаслідок військових дій. Зафіксовано близько 800 випадків, коли дитина стала сиротою через те, що батьки залишилися проживати в зоні АТО або пропали безвісти. Це проблема, яка дуже близька для фонду Ахметова", - сказала Філь.

Вона зазначила, що протягом 8 років фонд Ахметова системно займався проблемою сирітства.

"Був створений 31 дитячий будинок сімейного типу в різних регіонах України. Ми допомагали дитячим будинкам сімейного типу, інтернатним закладам. Дуже багато робили, аби діти-сироти виховувались у сім'ях. Ми вдячні службам у справах дітей у різних містах країни за підтримку наших соціальних ініціатив. Вдячні Міністерству соціальної політики та ВГО "Магнолія", які впродовж 8 років допомагали нам у реалізації наших проектів. Більше 8 тисяч дітей знайшли своїх мам і тат завдяки порталу "Сирітству - ні!". З квітня цього року "Магнолія" йде з проекту "Сирітству - ні!" і починає працювати самостійно", - поінформувала Філь.

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На її думку, для боротьби з сирітством необхідно об'єднання всього суспільства.

"Ми раді співпрацювати з усіма, хто хоче допомогти дітям-сиротам знайти свою родину", - сказала Філь.