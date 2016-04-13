В Україні - понад 73 тисячі дітей-сиріт

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник директора Департаменту з питань захисту прав дітей та усиновлення Міністерства соціальної політики Володимир Вовк у ході прес-конференції, присвяченій старту проекта фонду Ріната Ахметова "2016 рік - рік наставництва та усиновлення".

"За даними офіційною державною статистикою, на 1 січня 2016 в Україні (без урахування окупованих територій сходу та Криму, де теж залишилися наші діти-сироти, і вони мають входити у статистику) 73 182 дітей-сиріт. З них у Донецькій області - 4 709, у Луганській - 1 432 дитини", - сказав Вовк.

Він підкреслив, що із загальної кількості (73 182 сиріт) лише 20-23 % - сироти, інші - діти , які сироти за живих батьків, діти, позбавлені батьківського піклування.

"Перший і головний акцент державі та громадськості слід робити на роботі із родиною, на відновлення батьківських прав, неможливості забирати дитину у батьків. Але для цього необхідно задовольнити потреби родини. Цьому сприяє й патронатна форма виховання дітей, біологічні батьки яких позбавлені своїх прав", - сказав Вовк.

За його словами, також із загальної кількості понад 52 906 тисячі дітей перебувають під опікою найближчих родичів, в інтернатних закладах лишають близько 6 600 дітей, 25 тисяч дітей - із родин, які опинилися у складних життєвих обставинах і можуть виховувати дітей. 18 тисяч дітей можуть бути усиновлені.

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"Протягом минулого 1 868 дітей були усиновлені, тобто лише 10 % від потреби. Національне усиновлення значно переважає над міждержавним: 1480 дітей були усиновлені у минулому році українцями. 379 дітей усиновлені за кордон. Зазвичай, це - діти дорослого віку та інваліди. У банку усиновлювачів - 1726 людини", - зауважив Вовк.