Як прокинутися вранці, повним енергії і бажання працювати?

Незалежно від того, працюєте ви чи піклуєтеся про дім і сім`ю, вихідні ви чекаєте з нетерпінням, щоб відпочити. Але приходить понеділок, і вам знову складно включитися в роботу. Як прокинутися вранці, наповненим енергії і бажання працювати, підкажуть наступні поради.

1. Замість того, щоб починати тиждень, приголомшеним тією кількістю роботи, яка на вас навалилася і вимагає виконання, складіть увечері список, що і коли потрібно зробити, в якій послідовності по терміновості. Це допоможе вам спланувати свій час і все встигнути.

2. Буде краще, якщо на вечір ви сплануєте щось приємне, що розслабляє, що допоможе вам відкинути свої переживання. Наприклад, перегляд приємного фільму, відвідини друзів, ванна з аромамаслами, масаж. Заплануйте відвідання якось заходу. Легке хвилювання від майбутньої зустрічі допоможе вам відчувати себе енергійніше в цей день.

3 Приберіть своє робоче місце в п`ятницю ввечері. Остання робоча година п`ятниці, зазвичай, малопродуктивна. Це прекрасна можливість, щоб розгребти гори паперів на робочому столі і підготувати те, що вам буде необхідно в понеділок. Чисте робоче місце дасть вам відчуття свіжості в понеділок вранці, і ви зможете швидко включитися в роботу, сфокусуватися на термінових справах.

4. Почніть день з фізичних вправ. Дослідження показують, що в результаті фізичних вправ виробляється гормон серотонін, який запобігає виникненню депресій, а також будь-яких песимістичних настроїв. 30 хвилин кардіовправ вранці допоможуть вам відчути приплив енергії. Більш того, цього часу буде досить, щоб відкрилися пори, і шкіра засіяла здоров`ям.

5. Здоровий сніданок. Поганий сніданок або взагалі його відсутність - це неправильний спосіб для початку дня. Оптимальний варіант, якщо ваш сніданок включатиме овочевий омлет або просто овочі з яйцем або шматочком м`яса, вівсянку з родзинками, сир. Загалом, все те, що багате білком, адже саме білок дає вам енергію на весь день.

6. Краще всього надіти вранці найулюбленіше вбрання, в якому ви відчуватимете себе привабливою і в якому вам буде комфортно. Це, ясна річ, підніме вам настрій. Крім того, приготуйте його з вечора, щоб точно бути упевненим, що з ним все гаразд, і ви зможете його одягти.

7. Візьміть в звичку випити в середині дня чашку зеленого чаю. Ця процедура освіжає, дає заряд енергії, а також час перепочити. Якщо ви не любите зелений чай, замініть його на трав`яний.

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