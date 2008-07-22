Криза середини життя та як його подолати

Одного разу, прокинувшись вранці, ти відчуваєш себе зовсім самотньою, а своє існування вважаєш безглуздим і нікому не потрібним. Ти розумієш, що життя йде, половина або велика частина вже прожита, а ти ще нічого не встигла зробити. Цілком можливо, що такі безрадісні думки є ні чим іншим, як проявом кризи віку. Життєва криза може призвести до розлучення, депресії, а може, навпаки, підштовхнути людину до нових звершень і переосмислення свого життя. Як впоратися з кризою середини життя?

1. Не слід жалкувати за прожитими роками. Те, що твій паспортний вік змінюється, ще нічого не означає, адже головне, щоб душа була молода, а посилання на вік, є ні що інше, як прояв ліні і небажання що-небудь робити.

2. Не слід пов`язувати свій стан, що змінився, з віком. Забудь формулювання: «Роки вже не ті...».

3. Необхідно регулярно проходити обстеження, спостерігатися у лікаря. Стеж за своїм здоров`ям. Давай своєму тілу фізичні навантаження, щоб завжди відчувати свободу в рухах і любити своє тіло.

4. Не варто панікувати, вступаючи в нову фазу свого життя. Пам`ятай, що зрілість – це пора перемог і досягнень, адже ти вже накопичила достатньо досвіду, знань і умінь, щоб добитися бажаного.

5. Не слід приховувати свій справжній вік. Навпаки, гордися своєю новою якістю. Ти сильна, доросла, яскрава, приваблива жінка, яка легко може собі дозволити бути такій, як їй хочеться. Ти можеш самостійно ухвалювати рішення, оскільки тепер тільки ти несеш за них відповідальність.

6. Задумайся над тим, чим конкретно тебе лякає твій нинішній вік. Ти боїшся, що станеш менш активною? Тоді у жодному випадку не дозволяй собі лінуватися, більше рухайся, завжди будь в центрі подій. Ти боїшся втратити привабливість? Тоді приділяй більше уваги своєї зовнішності, відвідуй салони краси, купуй новий модний одяг.

7. Якщо ти вже давно перебуваєш у шлюбі, то можна відновити ваші відносини, влаштувавши собі ще один медовий місяць або навіть весілля, з новим красивим платтям, святковим столом і гостями.

8. Здійснюй свої мрії незалежно від того, як на це реагують оточуючі. Це ти проживаєш це життя, тому тільки тобі вирішувати, яким воно буде.

9. Поговори з людиною старше за себе і розпитай про те, як вона подолала цю кризу, як складається її життя зараз, які висновки він зробив, подолавши це випробування. Це допоможе тобі справитися з власними негативними емоціями.