Щоб голова ніколи не боліла

Головний біль, мабуть, найважча форма нездужання, яка приходить, на жаль, до кожної людини інколи дуже часто. Причин появи головного болю достатньо багато: починаючи від погано провітрюваного приміщення або кліматичних умов (сильний вітер, гроза, злива, ураган) і закінчуючи недосипанням, перевтомою, психічним розладом, стресом або періодом критичних днів у жінок.

Головний біль часто знижує нашу працездатність, що може призвести до не приємних результатів.

Щойно такий біль починає сповіщати про себе, ми відразу ухвалюємо рішення випити пігулку аспірину, цитрамону, анальгіну або прийняти інші препарати, які буквально через 30 хвилин знімають нездужання. Проте ми не замислюємося над тим, що такі пігулки містять чималу кількість хімічних елементів, які у свою чергу, накопичуючись у нашому організмі, можуть згубно вплинути на окремі органи.

У минулі часи, коли фармацевтика була на достатньо низькому рівні, наші пра-пра-пра-бабусі й дідусі, щоб запобігти головному болю, використовували різні методи, застосовуючи досяжні кожній сім`ї рослини і овочі. Найефективніші засоби народної медицини переходили з покоління в покоління.

Зокрема, до голови на декілька хвилин прикладали листя білоголовкової капусти або бадилля буряка. Натирали хрін на тертці і прикладали віджатий сік до скронь, м`яко втираючи їх масажними круговими рухами. Натертий хрін також можна намазувати на хліб, що також сприяє іноді зняттю головного болю.

Ще одним дідівським засобом є такий рецепт. Довести до кипіння яблучний оцет, розбавлений водою. Дихати парами даної рідини близько 50 разів.

Заварити достатньо міцний чорний чай або зелений. Додати в нього жменю сухого листя м`яти, зачекати до повної готовності і випити великий кухоль. Смачним і достатньо ефективним засобом є сік чорної смородини (а також можна використовувати сік з полуниці, брусниці або калини). Пити рекомендується по 1/2 склянки 3 рази на день.

Часточку лимона очистити від соковитої м`якоті і прикласти до лоба на декілька хвилин внутрішньою стороною. У аптеці можна придбати ментолову олію та втирати її періодично у болючі точки голови. Через деякий час біль стихає.

Настій меліси допомагає не тільки при головному болі, але також при безсонні.

15г меліси заливають 1 стаканом кип`ятку і настоюють близько 30 хвилин. Приймають 5-6 разів на день по 1-2 столовій ложці.

Сік свіжої картоплі також сприяє зняттю періодичних головних болей. Для цього досить пити по 1/2 склянки соку в день.

Для запобігання головним болям необхідно зранку натщесерце пити по 1 склянці кисляку або сироватки.