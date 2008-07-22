Сьогодні неможливо перевірити справжній вплив ГМО

Українські експерти вважають, що сьогодні неможливо перевірити справжній вплив генетично модифікованих організмів (ГМО).

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони заявили сьогодні на круглому столі "ГМО - є чи ні?", організованому компанією "КОНТІ".

При цьому думки експертів щодо того, який вплив може мати використання ГМО, розділилися.

За словами кандидата біологічних наук Григорія ПЕТЮХА, при оцінці впливу ГМО потрібно, в першу чергу, відштовхуватися від того, що йдеться про абсолютно нові, неіснуючі в природі організми. "При експертизі на шкідливість у світі використовують ті ж критерії, що і для природних мутантів, радіологічних і хімічних мутантів, для оцінювання токсичної дії. На жаль, у світі сьогодні немає методики, яка б дозволила оцінити вплив дії ГМО", - додав він.

Як відзначив завідувач лабораторії детекції ГМО Інституту клітинної біології і генної інженерії Борис СОРОЧИНСЬКИЙ, українці повинні виходити, в першу чергу, з соціально-економічної безпеки. "У зв`язку з впровадженням ГМО, в світі йде значний перерозподіл ринку, і ми повинні визначитися, яку позицію на цьому ринку хочемо зайняти", - сказав він.

У круглому столі також взяли участь начальник "Укрметртестстандарту" Володимир СЕМЕНОВИЧ, менеджер ТОВ "Монсанто Україна" Микола БОЙКО, президент Фонду здоров`я поколінь Лілія ПІДКОПАЄВА, президент Загальнонаціональної асоціації генетичної безпеки Олександр БАРАНОВ і директор департаменту маркетингу "КОНТІ" Євгеній ВАСИЛЕНКО.