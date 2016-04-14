У складі нового уряду залишається вакантною посада очільника МОЗ

09:19, 14 квітня 2016
Країна
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Заступник лідера фракції “Народний фронт” Вікторія Сюмар зазначає, що у складі майбутнього уряду все ще залишається одна вакантна посада — міністра охорони здоров'я.

У складі нового уряду залишається вакантною посада очільника МОЗ - Сюмар Київ. 13 квітня. УНІАН. Заступник лідера фракції

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат сказала у коментарі журналістам після засідання фракцій коаліції вчора.

Вона зазначила, що “БПП” не погодив міністра з питань охорони здоров'я.

“До завтра, можливо, це питання вирішиться”, - долала Сюмар.

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