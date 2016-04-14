У складі нового уряду залишається вакантною посада очільника МОЗ

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат сказала у коментарі журналістам після засідання фракцій коаліції вчора.

Вона зазначила, що “БПП” не погодив міністра з питань охорони здоров'я.

“До завтра, можливо, це питання вирішиться”, - долала Сюмар.