У складі нового уряду залишається вакантною посада очільника МОЗ
09:19, 14 квітня 2016Країна
2942
Заступник лідера фракції “Народний фронт” Вікторія Сюмар зазначає, що у складі майбутнього уряду все ще залишається одна вакантна посада — міністра охорони здоров'я.
У складі нового уряду залишається вакантною посада очільника МОЗ / Фото: УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат сказала у коментарі журналістам після засідання фракцій коаліції вчора.
Вона зазначила, що “БПП” не погодив міністра з питань охорони здоров'я.
“До завтра, можливо, це питання вирішиться”, - долала Сюмар.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter