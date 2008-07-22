У Швейцарії з`явилися банкомати для сліпих

Credіt Suіsse установив на території Швейцарії більше 200 банкоматів, які "розмовляють", і з допомогою них сліпі люди зможуть робити грошові операції, не звертаючись за сторонньою допомогою.

Нові банкомати можуть "спілкуватися" із клієнтами французькою, англійською, німецькою й італійською мовами. Інструкції з користування автоматом передаються через навушники, щоб зберегти конфіденційність проведених операцій.

Розробка устаткування проводилася за участю декількох організацій, які об’єднують слабозрячих і сліпих. Втілюючи в життя цей проект, банк реалізує один із етапів своєї програми, покликаної поліпшити обслуговування людей з обмеженими фізичними можливостями.

Нагадаємо, ще у квітні подібні банкомати з`явилися в Норвегії. Дві машини розташували в центрі Осло й пообіцяли до кінця року збільшити їхню кількість до 200 по всій країні. У Норвезькій асоціації сліпих привітали такі дії місцевих банківських установ і назвали їх справжнім проривом.

РИА Новости