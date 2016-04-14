Уряд планує затвердити стратегію реформи охорони здоров'я

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман наголошує, що новий уряд має затвердити базову стратегію реформи системи охорони здоров'я.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Гройсман сказав, представляючи Програму дій уряду.

За його словами, для країни є дві критично важливі реформи – освіти і охорони здоров'я.

«Неприпустимо подальше зволікання з цим питанням. Ми врешті-решт повинні затвердити базову стратегію реформи системи охорони здоров'я України. Те, що так важко відбираємо керівника МОЗ, говорить лише про те, наскільки багато проблем накопичилося в цій галузі, і наскільки важко знайти людину, яка б мала сміливість і здатність провести необхідні зміни», - сказав він.

Крім того, він зазначив, що особливу увагу буде надано забезпеченню справедливих цін на медичні препарати.