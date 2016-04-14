Кабміну доручили розробити стратегію подолання наслідків аварії на ЧАЕС

Президент України Петро Порошенко доручив Кабінету міністрів України розробити і внести на затвердження до 1 жовтня поточного року проект стратегії подолання наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Про це йдеться в указі очільника держави №141 від 13 квітня, опублікованому на сайті президента.

«Забезпечити розробку і внести до 1 жовтня в установленому порядку на затвердження президенту проект стратегії подолання наслідків катастрофи на ЧАЕС та відродження територій, що зазнали радіоактивного забруднення, яка повинна впорядкувати радіологічну реабілітацію територій, які зазнали радіоактивного забруднення», - йдеться в указі.

Згідно з документом, відповідна стратегія повинна бути спрямована на мотивацію місцевих органів виконавчої влади до здійснення заходів з поліпшення радіологічної ситуації, економічного і соціального розвитку територій, які зазнали радіоактивного забруднення, а також підтримку соціальної активності відповідних територіальних громад.

Крім того, стратегія повинна передбачати активізацію наукових досліджень у сферах ядерної та радіаційної безпеки, впливу іонізуючого випромінювання на людину і навколишнє природне середовище, створення умов для розміщення в зоні відчуження і зоні обов'язкового відселення об'єктів альтернативної енергетики і залучення інвестицій для реалізації проектів з енергоефективності на об'єктах, розташованих у цих зонах.

Читайте такожFDA схвалила застосування філграстима для лікування наслідків радіаційного опроміненняТакож уряду доручено розробити і внести до 1 жовтня на розгляд Верховної Ради законодавчі зміни загальнодержавної програми зняття з експлуатації ЧАЕС і перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему.

В актуалізованій програмі має бути опрацьоване питання вдосконалення класифікації радіоактивних відходів для їх захоронення і критеріїв прийняття на захоронення в сховищах відповідного типу, а також встановлення на території зони відчуження - зони спеціального промислового використання, яка довічно є непридатною для проживання, і визначити її межі.

Читайте такожЧи можна вагітним проводити рентген-дослідженняРаніше в інтерв'ю УНІАН голова Державного агентства з управління зоною відчуження Віталій Петрук розповів, що в радіусі 10 км від ЧАЕС буде сформовано зону спеціального промислового використання, на території якої буде розташовано об'єкти з поводження з відпрацьованим ядерним паливом та ядерними відходами.

Як зазначив Петрук, це дасть змогу сконцентрувати всі ядерні об'єкти в одному місці, що буде правильно з погляду безпеки, оскільки на території зони відчуження не може вестися звичайна господарська діяльність.