Лікарі Інституту ім.Шалімова вперше в Україні виконали трансплантацію легень

Лікарі Національного Інституту хірургії і трансплантології імені О.Шалімова вперше в Україні виконали трансплантацію легень 29-річній хворій з легеневою гіпертензією від живих родинних донорів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров'я, донорами трансплантатів (нижніх часток легенів) виступили батько і мати пацієнтки.

Читайте такожПрезидент Польщі вирішив після смерті передати свої органи для трансплантаціїВ цілому всі етапи операції тривали більш як 26 годин, у проведенні операції були задіяні понад 50 фахівців інституту.

«На сьогодні стан реципієнта і донорів відповідає часу і тяжкості перенесеного оперативного втручання», - йдеться в повідомленні.

У МОЗ нагадали, що трансплантація легень – високоспеціалізований метод лікування хворих з хронічними обструктивними захворюваннями легень, муковісцидозом, ідіопатичною легеневою гіпертензією тощо.

Читайте також14 європейських країн підписали конвенцію про заборону торгівлі людськими органамиВ більшості випадків трансплантуються донорські легені, вилучені від посмертного донора. Операції по трансплантації легенів від живих родинних донорів проводяться у разі відсутності трупного донорського органу. Вони є надскладними і вимагають найвищого хірургічного професіоналізму і чіткої організації всього трансплантаційного процесу.

На сьогодні трансплантації легенів і органокомплексу серце-легені, за даними відомства, в Україні потребують понад 1000 хворих.