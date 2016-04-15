Гройсман розкритикував першого заступника голови МОЗ Олександру Павленко

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час Години запитань до уряду у Верховній Раді розкритикував першого заступника міністра охорони здоров'я Олександру Павленко за проблеми з поставками ліків для онкохворих дітей.

Критика на адресу заступника міністра прозвучала у відповідь на заклик народного депутата, першого заступника голови комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Оксани Корчинської негайно вирішити проблеми з поставками.

"Хочу звернути увагу заступника міністра охорони здоров'я, що це народний депутат Корчинська, а не "пані" Корчинська. Діти не можуть чекати вівторка або наступного тижня, хвороба у них нікуди не дівається. Якщо ви не допрацювали, то ви про це скажіть і визнайте, дайте можливість, щоб це питання було вирішено. Якщо ні - залиште свою посаду, віддайте її тим, хто може зробити якнайшвидше", - сказав прем'єр-міністр.

У свою чергу, Павленко відзначила, що проблеми з постачаннями актуальні тільки для частини лікарень, до яких необхідні ліки надійдуть найближчим часом. Крім того, заступник міністра закликала парламент і уряд прискорити призначення нового міністра охорони здоров'я.

Як повідомляв УНІАН, у вересні минулого року Київська міська державна адміністрація розпочала службову перевірку щодо закупівлі ліків для онкохворих. Зокрема, йшлося про придбання препаратів «Доцетаксел – Віста» та «Трастузумаб», які, за інформацією, поширеною в ЗМІ, були придбані за завищеними цінами. При цьому за результатами перевірки порушення не були виявлені.

Верховна Рада України 14 квітня затвердила новий склад Кабінету міністрів на чолі з Володимиром Гройсманом, однак кандидатура нового міністра охорони здоров'я не була затверджена через відсутність відповідних кандидатур. При цьому Гройсман наголосив на необхідності призначення глави МОЗ найближчим часом.