У системі охорони здоров'я накопичилося дуже багато проблем - Прем'єр-міністр

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що в системі охорони здоров'я накопичилося дуже багато проблем на всіх рівнях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.

«Питання призначення міністра охорони здоров'я має бути дуже зваженим», - сказав прем'єр.

За словами Гройсмана, в системі охорони здоров'я, яка є однією з найскладніших і найважливіших, «накопичилось дуже багато проблем на всіх рівнях».

Також Гройсман дав доручення Міністерству охорони здоров'я щодо звіту по кожній лікарні» про наявність необхідних ліків.

Як повідомляв УНІАН, 14 квітня Верховна Рада затвердила новий склад Кабінету міністрів. При цьому міністр охорони здоров'я не призначений.