Новий корпус лікарні "Охматдит" необхідно нарешті побудувати - Гройсман

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зазначає, що в питанні будівництва нового корпусу лікарні "Охматдит" необхідно поставити крапку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Години запитань до уряду в парламенті.

"Я хочу розібратися в цьому питанні: чому так довго, що потрібно, щоб реально завершити (будівництво - УНІАН), і скільки на це потрібно часу", - сказав прем'єр.

Гройсман підкреслив, що в питанні "Охматдиту" необхідно поставити крапку.

"І ця крапка повинна бути тоді, коли ми відкриємо лікарню. Її вже стільки років будують, що мені здається, що біля неї вже побудували стільки різних речей, що вже просто немає сил", - зазначив Гройсман і додав, що "будуть у нас можливості, щоб ми завершили, - ми це зробимо".

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