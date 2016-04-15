Від посади міністра охорони здоров'я відмовилися не менш як 15 кандидатів

Від посади міністра охорони здоров'я України відмовилися не менше 15 кандидатів.

Про це народний депутат від «Блоку Петра Порошенко» Олексій Мушак заявив в ефірі телеканалу «112 Україна».

«З приводу міністра охорони здоров'я. Історія з цим міністерством була така. Перше: з усіх кандидатів і претендентів повинні були зробити не просто групу людей, а команду. Друге: я знаю, що дуже важко йшли переговори, і насправді не так багато людей зараз хотіли очолити виконавчу владу, оскільки це великий ризик і велика відповідальність. Від посади міністра охорони здоров'я, за моєю інформацією, відмовилися близько 15 осіб мінімум», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 14 квітня Верховна Рада затвердила новий склад Кабінету міністрів. При цьому міністр охорони здоров'я не призначений.