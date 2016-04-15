Від посади міністра охорони здоров'я відмовилися не менш як 15 кандидатів

12:25, 15 квітня 2016
Країна
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Про це народний депутат від «Блоку Петра Порошенко» Олексій Мушак заявив в ефірі.

От должности министра здравоохранения отказались не менее 15 кандидатов / фото: УНИАН

Від посади міністра охорони здоров'я України відмовилися не менше 15 кандидатів.

Про це народний депутат від «Блоку Петра Порошенко» Олексій Мушак заявив в ефірі телеканалу «112 Україна».

«З приводу міністра охорони здоров'я. Історія з цим міністерством була така. Перше: з усіх кандидатів і претендентів повинні були зробити не просто групу людей, а команду. Друге: я знаю, що дуже важко йшли переговори, і насправді не так багато людей зараз хотіли очолити виконавчу владу, оскільки це великий ризик і велика відповідальність. Від посади міністра охорони здоров'я, за моєю інформацією, відмовилися близько 15 осіб мінімум», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 14 квітня Верховна Рада затвердила новий склад Кабінету міністрів. При цьому міністр охорони здоров'я не призначений.

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