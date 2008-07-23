Акушерів Сумщини посадять на скутери

До кінця літа кожен фельдшерсько-акушерський пункт Сумщини одержить скутер.

Це пообіцяв в.о. губернатора Микола Лаврик в ході робочої поїздки в Шосткинській район Сумської області.

Да "скутеризації" голову області спонукають скарги сільських медиків на відсутність транспорту.

Нагадаємо, лікарні, що обслуговують жителів сів і селищ часто користуються застарілим транспортом, що залишився ще з радянських часів.

podrobnosti.ua