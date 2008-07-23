Акушерів Сумщини посадять на скутери
09:41, 23 липня 2008Країна
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Пообіцяв в.о. губернатора Микола Лаврик
До кінця літа кожен фельдшерсько-акушерський пункт Сумщини одержить скутер.
Це пообіцяв в.о. губернатора Микола Лаврик в ході робочої поїздки в Шосткинській район Сумської області.
Да "скутеризації" голову області спонукають скарги сільських медиків на відсутність транспорту.
Нагадаємо, лікарні, що обслуговують жителів сів і селищ часто користуються застарілим транспортом, що залишився ще з радянських часів.
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