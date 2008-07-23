Вплив пасивного паління на дитину буває різним

Про це свідчать результати дослідження медиків знаменитого Каролінського інституту Стокгольма.

Шведські учені вперше змогли дати відповідь на питання, чи розрізняється шкода, що наноситься курінням дитині в утробі матері і коли вона вже народилася. Якщо батьки палять під час вагітності, вірогідність астми для їх малюка до того, як він досягне віку 4-х років, зростає вдвічі. Якщо новонароджений живе в будинку, де палять, то існує вірогідність різних алергічних захворювань.

Найбільш сильний зв`язок, за словами вчених, спостерігається між пасивним курінням і алергією на лупу кішок. "Це особливо тривожно, оскільки саме ці алергени є всюди і їх складно уникнути, - говорить один з авторів дослідження, доктор Овва Ланнере. - Ми поки не можемо назвати конкретну цифру, але у багатьох з цих дітей розвивається хронічна астма".

Дані висновки грунтуються на результатах так званого дослідження "БАМСЕ" - наймасштабнішого в світі, проведеного серед 4 тис дітей в області Стокгольм

ami-tass.ru