Чим ризикують відвиклі від ходьби автомобілісти

Хвороби хребта

Шийний і поперековий остеохондроз. Останній може спровокувати грижу хребетного диска і затискання сідничого нерва - біль пекельний.

Провокатори: трясіння, сидіння в скрюченому стані - схилившись до керма і витягнувши випрямлені ноги до педалей.

Що повинно насторожити: болі в шиї, поясниці, головний біль, швидка стомлюваність м`язів спини і ніг, оніміння пальців рук.

Профілактика: Відрегулюйте сидіння і налаштуйте дзеркала так, щоб сидіти прямо, упираючись головою в підголовник, і не вивертати шию, стежачи за рухом, під поясницю підкладіть подушку.

Правильний вигин хребта - у вигляді букви «S». У тривалих поїздках кожні 3 години робіть зупинки і розминайтеся: походіть, помахайте руками, покрутіть стегнами, зробіть нахили.

Проблеми зі стопами

Артрит (почервоніння і хворобливість суглобів пальців ніг), шпора п`яти, бурсит (запалення суглобової сумки), плоскостопість.

Провокатори: недолік ходьби, нерівномірне навантаження на стопи під час натиснення на педалі.

Що повинне насторожити: похрускування, біль і набряки в стопах.

Профілактика: Щоденні піші прогулянки, ходьба по гальці, захоплення камінчиків пальцями ніг, перекочування палички ступнями, масаж стіп. Під час зупинок в довгій дорозі походіть на носочках, на внутрішньому і зовнішньому краю стіп. Можна звернутися до ортопеда, який порекомендує ортопедичні устілки або взуття.

Ураження очей

Кон`юнктивіт, відчуття «піску в очах», алергічні запалення, перенапруження очних м`язів.

Провокатори: мигтіння світла і тіні, всіляких дрібничок на дзеркалі, тоноване скло, тютюновий дим, пил, вихлопні гази, їдкі пари від неякісного омивання скла.

Що повинне насторожити: почервоніння і різь в очах, втома очей.

Профілактика: Не вішайте на дзеркало заднього виду дрібнички, частіше витрушуйте попільнички, протирайте пил і пилососьте в салоні, видаліть дуже темну тоніровочну плівку із скла. Підберіть сонцезахисні окуляри з якісними лінзами.

Простудні захворювання

Нежить, хворе горло, запалення м`язів шиї і грудей (міозит) і як верх безпечності - запалення легенів.

Провокатори: протяги, що створюються кондиціонерами і відкритими вікнами.

Що повинне насторожити: звичайні симптоми простуди, що починається.

Профілактика: Не відкривайте більше одного вікна, не вискакуйте з жаркого салону в прохолоду вулиці легко одягненими, в машині направляйте холодне повітря кондиціонера вгору або до ніг, а не в обличчя. Одягайтеся по погоді, а не для машини.

Застій крові

І як наслідок - геморой, варикозне розширення вен на ногах, порушення в репродуктивних органах.

Провокатори: довге сидіння в одній позі.

Що повинне насторожити: судинні «зірочки», ниючі болі і відчуття паління в ногах, набряки; біль і кров при дефекації.

Профілактика: Стоячи в пробці, совайтеся п`ятою точкою по сидінню, стискайте і розтискайте сідниці, рухайте ногами і крутіть стопами, щоб розігнати кров.

Загострення гіпертонії

Провокатори: стреси на дорозі.

Що повинне насторожити: болі в потилиці, запаморочення, задишка, стомлюваність і слабкість, дратівливість.

Профілактика: Прагніть не нервувати даремно в пробках і не приймайте близько до серця хамство інших водіїв. Краще включите приємну музику - вона стабілізує серцевий ритм. Регулярно вимірюйте тиск.

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