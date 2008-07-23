Пересадка тканин тварин без ризику?

Англійські вчені знайшли спосіб, що дозволяє тканинам тварин приживатися в організмі людини, не викликаючи реакції відторгнення.

Як стверджують вчені з університету англійського міста Лідса, пересадку тканин тварин, таких як кровоносні судини, сухожилля і тканини сечового міхура, скоро можна буде широко впровадити в медичну практику.

Людських органів для пересадок катастрофічно не вистачає, і багатьом пацієнтам доводиться довго чекати. А використання тканин тварин в даний час вельми обмежене і малоефективне.

Зокрема, вже більше десяти років хворим пересаджують серцеві клапани свиней. Але вони мають вельми обмежений термін служби, оскільки не обростають власною тканиною пацієнта і первинний дефект не усувається.

Найсерйознішу проблему це представляє для дітей, оскільки пересаджений клапан не росте по мірі зростання дитини і його потрібно часто міняти.

Вчені з Лідса за допомогою заморожування, хімічної обробки і ультразвуку навчилися видаляти з тканин тварин клітини і молекули, які викликають небажану реакцію імунної системи хворого.

Після такої обробки залишається "скелет", на який згодом підсаджуються клітини хворого. Таким чином, створюється тканина, яка не відторгається організмом, усуває початковий дефект і росте разом з організмом.

Поки випробування нового методу проводилися тільки на тваринах. Проте, як повідомив один з учасників проекту професор Джон Фішер, наступного року заплановані клінічні випробування.

Перспективний метод

"Йдеться про пересадку простих тканин, наприклад, кровоносних судин, серцевих клапанів, зв`язок і сухожиль", - розповідає він.

"Зараз у хірурга є два шляхи: або узяти тканину у самого пацієнта, або чекати, доки з`явиться донорська тканина, але донорів завжди не вистачає. Новий метод дуже привабливий для лікарів, оскільки всі ці тканини можна заготовити наперед", - додає професор.

Учені з Лідса спільно з Національною службою крові і трансплантації працюють над методикою, що дозволяє створювати серцеві клапани для дітей.

Проте, як зазначає хірург з Едінбурга Джон Форсайт, зробити в цьому напрямі ще треба дуже багато.

За його словами, є вірогідність, що біологічний "скелет", очищений від всіх оригінальних клітин, може все ж таки через деякий час викликати реакцію імунної системи людини. Крім того, при використанні такої тканини є ризик виникнення інфекції.

Проте, на думку Джона Форсайта, "якщо можна усунути головну причину відторгнення, безумовно, варто продовжувати дослідження".

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