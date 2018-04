Помади відомих косметичних фірм небезпечні для здоров`я

Багато помад відомих і дорогих косметичних фірм містять неприпустимо високі і небезпечні для здоров`я рівні свинцю, виявили експерти.

Спочатку в США і Канаді під підозру потрапили нові помади для губ від фірм "Dior", "L’Oreal" і "Covergirl", які, як виявилося після лабораторних тестувань, мають в складі подвійну кількість хімікату.

Американська група споживачів "The Campaign for Safe Cosmetics" в співпраці з асоціацією "The Cosmetic, Toiletry and Fragrance Association trade group" перевірили 33 помади, виготовлені брендовими фірмами, і аналіз показав, що дві третини подібної продукції містять завищені кількості свинцю.

За словами вчених, свинець - могутній нейротоксин, що викликає численні проблеми для здоров`я і зокрема репродуктивну дисфункцію. Речовина, потрапляючи в організм, викликає безпліддя, викидні, поведінкові і розумові порушення, ниркову відмову. Для вагітних жінок і маленьких дітей свинець може привести до смертельного результату. Свинець є хімічним елементом, що виробляється природно, і додається в косметику ненавмисно , проте лікарі наполягають на повній забороні його вмісту в будь-яких парфюмерних товарах.

ami-tass.ru