Штаб Ахметова проводить реабілітацію поранених дітей Донбасу. Як подати заявку?

Гуманітарний штаб Ріната Ахметова продовжує прийом заявок на участь у програмі «Реабілітація поранених дітей», повідомили УНІАН у прес-службі Штабу. Зараз курс реабілітації проходять 10 дітей з Донецької та Луганської областей. Вже сьогодні, 15 квітня, до них приєднається ще одна дитина.

«Сьогодні на реабілітацію відправляється Сергійко з Світлодарська. Хлопчику 8 років. Його разом з молодшим братом виховує бабуся. Під час артобстрілу в травні 2015 року Сергій отримав складну мінно-вибухову травму, був зачеплений головний мозок. Дитині врятували життя в місцевій лікарні, а потім він проходив лікування в Харкові. Зараз хлопчик спостерігається у невропатолога і намагається уникати навантажень, щоб не допустити виникнення епілептичних нападів. Сергій потребує реабілітації, спрямованої на стабілізацію неврологічного стану», ‒ розповідає Ірина Темерко, керівник напрямку «Адресна допомога» Штабу.

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Штаб надає допомогу в реабілітації за такими напрямами:

лікування неврологічних захворювань;

відновлення опорно-рухового апарату;

відновне лікування внутрішніх органів;

корекція стану після оперативного тривалого лікування;

ендопротезування;

протезування кінцівок і очей;

адаптаційна реабілітація.

Читайте такожШтаб Ахметова допоміг більш як мільйону людей, постраждалих в конфлікті на сході країни Курс реабілітації дитини становить 21 день і проходить в одному з реабілітаційних центрів Запоріжжя, Бердянська, Слов'янська чи Одеси. Для того щоб записатися на участь у програмі «Реабілітація поранених дітей», необхідно до 1 червня 2016 року зателефонувати на гарячу лінію Гуманітарного штабу по телефону 0800 509 001.