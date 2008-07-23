Прополіс при жіночих хворобах

Для лікування багатьох жіночих захворювань з успіхом використовується прополіс, наприклад, при запальних процесах в піхві, шийці матки, також, для швидшого загоєння ран після проведення гінекологічних операцій.

Прополісна мазь активізує захисні сили організму, володіє протизапальними, протимікробними властивостями і ранозагоювальним ефектом.

Перш ніж ввести ватний тампон, з нанесеною на нього маззю, піхву заздалегідь очищають від секрету. Видалити тампон слід через десять-дванадцять годин, курс лікування складає від десяти до дванадцяти днів. Найчастіше вистачає проведення одного курсу такого лікування, щоб настало одужання. А в деяких випадках його слід повторити.

Ще чого один рецепт з прополісом, тут вам потрібно буде узяти 35%-ний спиртовий розчин прополісу і змочити в ньому ватний тампон, після чого тампон вводиться в піхву і притискається до стінки матки, яка заздалегідь очищена від секрету. Через вісім–дванадцать годин тампон слід видалити. При бактерійних, грибкових та інших інфекціях, а також при ерозії шийки матки, курс лікування складає від семи до десяти днів. Якщо ж ви використовуєте десятипроцентну настоянку прополісу, то її слід розводити водою.

Такий метод перевершує по ефективності інші методи лікування.

Візьміть 15 мл 20% настоянки прополісу і таку ж кількість настоянки календули, змішайте з 60 грамами ланоліну, щоб вийшла однорідна маса. Такі ліки використовуються для лікування ерозії шийки матки.

У очищену шийку водиться тампон на десять-дванадцять годин, потім він видаляється, процедуру слід проводити один раз в добу.

Змішайте в рівних частинах настоянку календули і 10% спиртовий екстракт прополісу, його можна замінити 20% настоянкою прополісу. Одну столову ложку одержаної суміші розведіть у півлітрі теплої кип`яченої води і використовуйте як спринцювання, примочки, ванни при запальних захворюваннях жіночої статевої системи.