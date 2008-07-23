Процеси старіння можна призупинити

Вчені прийшли до цікавого висновку про те, що процеси старіння в організмі можна призупинити, а, отже, продовжити роки життя за рахунок зниження рівня гормону трийодтироніну. А цього можна досягти просто, достатньо лише понизити калорійність їжі. Що споживається на триста-п`ятсот калорій. Такий висновок вченими був зроблений на підставі проведених досліджень на лабораторних мишах. При скороченні калорійності денного раціону у них сповільнилися процеси старіння.

На даний момент причину цього вчені бачать саме в меншому виробленні вищезгаданого гормону, що, у свою чергу, приводить до уповільнення обмінних процесів в організмі, а це уповільнює старіння і зношуваність тканин.

Трийодтиронін в нашому організмі в більшій кількості виробляється при вживанні деяких видів продуктів, звичайно ж, в першу чергу йдеться про солодощі, які ми вважаємо за краще вживати як десерт, про жирну їжу, про продукти, пропоновані нам в Макдоналдсі, адже деколи ми не можемо утриматися від порції такої апетитної картошки-фрі, від гамбургера і.т.д.

Вчені впевнені, що в процесі проведеного експерименту їм вдалося встановити, що скоротити вироблення даного гормону шляхом зниження калорійності їжі, що вживається, можна не тільки у лабораторних тварин, але й у людей.

В даний час вчені зайняті вивченням питання про те, до яких саме змін в наших тканинах приводить кількість спожитих калорій.

У новому експерименті беруть участь добровольці, яких розділили на дві групи. В одній з них було скорочено кількість калорій в денному раціоні на триста-п`ятсот, а в другій – звичне меню залишалося тим самим, але при цьому були присутні щоденні заняття спортом. Добитися позитивних результатів в зниженні ваги вдалося, як учасникам з першої групи, так і учасникам другої. Але, ось вироблення гормону трийодтироніну знизилося лише у добровольців, які скоротили калорійність денного раціону.

Безумовно, поки що рано підводити підсумки, але, сама ідея про скорочення денної калорійності їжі має під собою основу. Вчені продовжать вивчення даного питання, оскільки питання старіння грають важливу роль в житті кожного з нас.