Маркування продуктів з ГМО - за ініціативою виробника

Маркування продуктів "Без ГМО" в Україні поки що здійснюється за ініціативою виробника, оскільки немає напрацьованої процедури до Закону “Про безпеку та якість харчових продуктів”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на круглому столі "ГМО – їсти чи ні?" заявив начальник "Укрметртестстандарту" Володимир СЕМЕНОВИЧ.

Він зазначив, що процедура маркування харчових продуктів передбачає, що харчові продукти, які містять менше 0,1% ГМО, можуть добровільно маркуватися виробниками, постачальниками або продавцями написом "Без ГМО" відповідно до порядку, встановленого Кабінетом міністрів України.

"Згідно з постановою Кабінету міністрів, харчові продукти, які містять більше 0,9% генетично модифікованих організмів, підлягають обов`язковому маркуванню. Також пропонується добровільне маркування харчових продуктів, які не містять ГМО", - зазначив В.СЕМЕНОВИЧ. "Не містять, – уточнив він, - це менше 0,1%".

За словами директора Департаменту маркетингу компанії "Конті" Євгена ВАСИЛЕНКА, компанія свідомо почала маркувати вироби написом "Без ГМО" зі стратегічною метою. "Із травня місяця всі наші продукти ми позначаємо спеціальним знаком "Без ГМО". Ми віримо, що в майбутньому люди будуть віддавати перевагу продуктам без ГМО, буде, принаймні, частина людей, які платитимуть додаткові гроші за чистоту продукту. Завдяки цьому ми також плануємо зміцнити свої позиції як на українському, так і на європейському ринках", – пояснив він.

Представники компанії "Конті" визнають, що використання генетично немодифікованої сировини обходиться компанії значно дорожче. "Якщо порівнювати вартість сої немодифікованої та модифікованої, то модифікована коштує в десять разів дешевше", - зазначають вони.

Довідка УНІАН. Виробниче об`єднання «Конті» засноване в 1997 році, впродовж останніх років входить до трійки лідерів кондитерського ринку України й десятки найбільших у Росії. З 2003 року до складу групи «Конті» входить ЗАТ «ВО «Конті» та ЗАТ «Конті-Рус». Основні виробничі активи групи: Донецька КФ, Костянтинівська КФ, Горлівська КФ – в Україні та Курська КФ – у Росії.

Система менеджменту якості підприємства підтверджена сертифікатом за версією ISO 9001:2000 і НАССР (системи безпеки харчових продуктів).

**ГМО (генетично модифіковані організми) - це живі організми (тварини, рослини, бактерії та віруси), генотипи яких були штучно змінені за допомогою методів генної інженерії для додання їм деяких корисних властивостей. Наприклад, у рослини можна ввести гени, що відповідають за стійкість до шкідників, гербіцидів, несприятливих умов зростання. Або в геном тварин можна ввести модифікації, що дозволяють збільшити вміст корисних білків у молоці.

Генетична модифікація відрізняється цілеспрямованою зміною генотипу організму на відміну від випадкової, характерної для природного й штучного мутагенезу. Основним видом генетичної модифікації в даний час є використання трансгенів для створення трансгенних організмів.