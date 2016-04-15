Чисельність населення України за січень-лютий скоротилася на 38,6 тис. осіб

Чисельність населення України станом на 1 березня 2016 року становила 42 млн 722 тис. осіб, що, за оцінками Державної служби статистики України, на 38,6 тис. осіб менше, ніж було на початок року.

У січні-лютому 2016 року, за даними Держстату, в Україні народилося 62 353 дитини, тоді як за аналогічний період 2015 року цей показник становив 67 473 дитини. У січні-лютому було відзначено природне скорочення населення на 42 679 осіб, тоді як у січні-лютому 2015 року населення скоротилося на 38 242 людини. Разом з тим, кількість іммігрантів перевищила кількість емігрантів на 4 114 осіб у січні-лютому поточного року, за аналогічний період 2015 року цей показник становив 4 648 осіб.

У повідомленні Держстату зазначається, що залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю народжених: на 100 померлих - 59 народжених.

Усі дані наводяться без урахування Криму та зони проведення антитерористичної операції, а чисельність населення оцінюється лише без урахування території Криму.

Як повідомляв УНІАН, чисельність населення України станом на кінець 2015 року становила 42 млн 760,5 тис. осіб, що на 168,8 тис. осіб менше, ніж було на кінець 2014 року.

Навесні 2014 року після анексії Криму і формування зони антитерористичної операції на сході країни у зв'язку з початком активних бойових дій у регіоні чисельність населення України була істотно скоригована і зменшена до 43 млн із 45 млн осіб. Надалі цей показник зменшувався від з кожним місяцем.

Востаннє перепис населення в Україні проводився в 2001 році. Організація Об'єднаних Націй рекомендує проводити дану оцінку не рідше одного разу на десять років.