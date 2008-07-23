Дієта і ваша група крові

Дієтологи зі всього світу дотримуються того правила, що в прагненні поліпшити свою фігуру, в першу чергу, слід обмежити вживання тих продуктів, які не засвоюються, тобто не підходять вашому організму. Як же визначити раз і назавжди, які продукти харчування нам хороші, а від яких слід негайно відмовитися або обмежити їх в об`ємі?

На допомогу приходить не що інше, як група крові! Саме за ними розподіляються продукти на сумісні і несумісні кожному організму окремо. Знаючи, яка у вас група крові, ви зможете налагодити здоровий спосіб життя і вживати в їжу тільки ті продукти, які не викличуть у вашому організмі відкладення калорій в непотрібні кілограми.

1 група крові вважається найстародавнішою і найпоширенішою. Її мають близько 35% всього людства. Основою щоденного раціону людей з даною групою крові є м`ясо і риба. Проте при частому його вживанні необхідно остерігатися дуже жирних сортів, які досить їсти 3-4 рази в тиждень. Рослинні продукти також дуже корисні. Слід обмежити в їжі кількість яєць, борошняних продуктів і молочних. З хлібних виробів можна житній хліб в обмежених кількостях.Краще уникати таких продуктів, як капуста (кольорова, білокочанна, брокколі) і цитрусові, які можуть негативно позначитися на дії щитовидної залози, а також кетчуп і всі маринади. Серед напоїв краще всього сприймається зелений чай, з додаванням м`яти, шипшини або липи. Слід обмежити вживання алкогольних напоїв і кави. Сприяють схудненню такі продукти, як морські водорості, морепродукти, йодована сіль, салати, зелень і шпінат.

При 2 групі крові перевага віддається нежирним сортам м`яса, а краще всього зовсім обмежитися нечастим вживанням пташиного м`яса. Проте дуже корисні всі продукти рослинного походження, особливо в сирому вигляді. Молочні продукти також слід обмежити у вживанні. З напоїв рекомендується кава, червоне вино, зелений чай. Також корисні свіжовичавлені соки з грейпфрута, вишні, ананаса, моркви. Схудненню сприяють масла, особливо оливкове, соєві продукти, овочі і ананас.

При 3 групі крові слід їсти м`ясо і рибу, яйця. Нечасто можна їсти морепродукти. А ось овочі і фрукти можна вживати в необмеженій кількості. За винятком помідорів. Також не варто часто їсти горіхи і насіння, які можуть посприяти при 3 групі крові збільшенню жирової маси. Протипоказані злаки і зернові культури. Не слід зловживати курячим м`ясом і жирною свининою. Хороші для схуднення зелений чай, журавлинний сік, сік з капусти, винограду і ананаса. Не слід вживати газовані напої і томатний сік. З продуктів при дієті рекомендуються зелені салати, зелень, яйця, телятина, печінка, продукти з сої.

Для людей з 4 групою крові слід їсти м`ясо в невеликих кількостях, але періодично. М`ясо рекомендується індички, кролика. Дуже корисними є молочні продукти, риба і морепродукти. Слід ввести обмеження на страви з злакових культур, а як гарнір готувати макаронні вироби. Найкориснішим серед масел є оливкове. Фрукти корисні всі, окрім апельсинів і бананів. Серед напоїв слід віддавати перевагу каві, чаям з ромашки, зеленого чаю, настою шипшини або глоду. Уникати необхідно липового чаю. Скиданню зайвих кілограмів сприяє риба, водорості, зелень, кисломолочні продукти, ананаси.