П’ємо і худнемо

В цій статті ми говоритимемо про дієту, суть якої полягає в великому вживанні різної рідини. Така дієта допоможе не тільки позбавитися від зайвих кілограмів, я й очистити організм. Для того, щоб було легши витримати такий раціон харчування і уникнути почуття голоду, необхідно пити приблизно раз на годину. Пити можна зелений чай, трав`яні відвари, чай каркаде, воду і спеціальні коктейлі.

Необхідно також зазначити, що тривалість дієти – п’ять днів, за цей час вам не можна пити алкогльні напої, соки з штучними барвниками, і різноманітні газовані напої.

До плюсів цієї дієти можна віднести дев`тиразове приймання їжі, що дозволяє не відчувати почуття голоду. Перший прийом їжі складається зі склянки домашнього лимонаду. Приблизно через голину вам слід випити чай і фруктовий коктейль . для приготування фруктового коктейлю вам треба буде змішати 200 г будь-яких ягід або фруктів, крім бананів і винограду, з 200 г нежирного молока. Отриману суміш необхідно збити в міксері.

Ще через час випийте рисовий відвар.

Через годину випийте фруктовий чай.

Наступний прийом їжі повинен складатися з овочевого коктейлю. Для його приготування вам треба змішати дрібно порізаний огірок, помідор і зелень з 200 г нежирного кефіру. Все збити в блендері.

При бажанні можна додати болгарський перець або зубок часнику.

Через годину необхідно випити фруктовий коктейль. Ще через годину – відвар, приготований з висівок.

Наступний прийом їжі передбачає вживання овочевого коктейлю.

Перед тим, як йти спати, випийте склянку нежирного кефіру.

Слід також зазначити, що якщо вас буде мучити приступ голоду, намагайтеся вгамувати його випитою водою.