Савченко погодилася на щоденні крапельниці для підтримки здоров'я

Незаконно засуджена в Росії українська льотчиця Надія Савченко, яка 11-й день проводить сухе голодування, погодилася на щоденні крапельниці для підтримки здоров'я.

Разом з тим вона підкреслила, що буде приймати ці процедури до 20 квітня, повідомляє ТСН.

Після цього терміну Савченко хоче знати тільки конкретний термін її повернення в Україну.

Погодитися на крапельниці її вмовила сестра Віра, яку нарешті на третій день пропустили в СІЗО на побачення.

"Вона почуває себе, як живий труп", - заявила сестра.

За словами Віри Савченко, льотчиця відчуває гіркоту в роті і постійну спрагу, відволікається від цього, роблячи орігамі.

Довідка УНІАН. 22 березня, Донецький міський суд Ростовської області (РФ) засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство двох російських журналістів.

Читайте такожДо Савченко приїхали лікарі з МосквиПісля оголошення вироку вона заявила, що не буде подавати апеляцію, і з 6 квітня відновила суху голодовку, вимагаючи свого повернення в Україну.

5 квітня набув чинності вирок стосовно Савченко, і з цього дня у будь-який момент її можуть етапувати до місця відбування покарання.

Сьогодні адвокат Микола Полозов заявив, що Савченко через голодування знаходиться у важкому стані. За його словами, російські власті можуть етапувати Савченко, але це може призвести її до смерті.