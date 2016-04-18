Гройсман доручив розробити пропозиції щодо зниження цін на ліки

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив Міністерству економічного розвитку і торгівлі та Міністерству охорони здоров'я протягом тижня напрацювати пропозиції щодо зниження цін на ліки, а також забезпечення лікарень препаратами, необхідними для онкохворих дітей.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, таке доручення прем'єр дав під час робочої наради щодо проблем із забезпеченням лікарень препаратами для онкохворих дітей та вартості ліків.

"На жаль, люди часто вмирають, тому що просто не можуть придбати необхідні ліки", - підкреслив Гройсман.

Читайте такожГройсман розкритикував першого заступника голови МОЗ Олександру ПавленкоКрім того, під час робочої наради з представниками відповідальних міністерств були напрацьовані невідкладні кроки, завдяки яким лікарні для онкохворих дітей вже протягом кількох найближчих днів почнуть отримувати необхідні препарати.

Читайте такожУ системі охорони здоров'я накопичилося дуже багато проблем - Прем'єр-міністрУ зв'язку з цим прем'єр-міністр доручив міністерству охорони здоров'я та Міністерству фінансів налагодити механізм і відпрацювати графік поставок препаратів з метою запобігання подібним проблемам у майбутньому.