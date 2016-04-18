Парламент закликають завтра розглянути законопроекти про медицину

Лідер фракції "Самопоміч" Олег Березюк закликає парламент завтра розглянути законопроекти про медицину.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Березюк сказав на Погоджувальній раді лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

"Пане голово, ми не можемо відкладати більше наші медичні закони. Ці закони повинні бути проголосовані завтра", - зазначив Березюк. Він додав, що «вмирають ті, хто не повинен вмирати, бо їм не надається своєчасна і якісна медична допомога через організаційну проблему, яка існує на сьогодні в медицині».

Березюк також відзначив необхідність на цьому тижні прийняти закон про ТСК, а також "дати економічне посилення" об'єднаним громадам. "Ці громади повинні отримати у власність землю, яка знаходиться за межами територіальних громад. І цей закон повинен бути негайно прийнятий", - зазначив парламентарій.