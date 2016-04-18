Литва прийме на лікування українських військових
15:40, 18 квітня 2016Країна
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Представники двох країн підписали Меморандум про співпрацю, в ході якого планується посилити взаємодію між оборонними відомствами України і Литви.
"Ми забираємо з собою на реабілітацію 11 військових, які були поранені в антитерористичній операції", - сказав Олекас / Фото: УНІАН
Литовська сторона заявляє про намір прийняти на лікування 11 українських військових.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Києві на спільному брифінгу з міністром оборони України Степаном Полтораком заявив міністр охорони краю Литви Юозас Олекас.
"Ми забираємо з собою на реабілітацію 11 військових, які були поранені в антитерористичній операції", - сказав Олекас.
Також зазначалося, що представники двох країн підписали Меморандум про співпрацю, в ході якого планується посилити взаємодію між оборонними відомствами України і Литви.
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