22 квітня можна пройти безплатну діагностику щодо меланоми

22 квітня спеціалізовані медичні заклади країни, у тому числі і деякі приватні, проводитимуть безплатний прийом громадян з метою виявлення меланоми та інших злоякісних новоутворень шкіри на ранній стадії.

Про це під час прес-конференції в УНІАН повідомили голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я, координатор програми “Євромеланома” в Україні Ольга Богомолець, головний позаштатний дерматовенеролог МОЗ України, президент Української асоціації лікарів-дерматовенерологів та косметологів Віктор Степаненко, хірург-онколог, директор Національного інституту раку Ольга Колеснік та інші лікарі, активісти.

Зокрема вони підкреслили, що одна із цілей Всеукраїнського дня меланоми — нагадати суспільству перед початком літнього сезону про ризики та небезпеку для здоров'я внаслідок надмірного прийому сонячних ванн чи відвідувань соляріїв, а також надати інформацію про те, як можна самостійно виявити ризик утворення меланоми.

“Впродовж останніх 20 років я постійно наголошую на важливості профілактичних оглядів задля збереження свого життя та здоров'я. Через особисте спілкування та особливо через мас-медіа намагаюся донести до людей, яку важливу роль у питанні виявлення онкозахворювань шкіри мають самоогляди. Наприклад, американська статистика свідчить, що первинне виявлення меланоми у 80% випадків встановлюється в домашніх умовах членами сім'ї, а не лікарями”, - зазначила Богомолець.

За словами голови громадської організації “Стоп меланома” Ігора Канчалаби, сьогодні небагато українців замислюються над тим, яку небезпеку може крити в собі маленька пляма на нашому тілі. “Під впливом сонця на ультрафіолету відбуваються зміни, які можуть призвести до того, що навіть родимка, яка присутня у вас із дитинства, згодом становитиме смертельну небезпеку. Адже меланома — одна з найбільш злоякісних пухлин шкіри, яка протягом першого року після встановлення діагнозу може призвести до смерті”, - зазначив він.

“День меланоми — це насамперед день інформування населення про ризики переродження родимки. День, коли медики, представники ЗМІ та громадськості об'єднаються з метою профілактики та зменшення смертності від онкологічних захворювань серед українців”, - підкреслила директор Інституту дерматології та косметології доктора Богомолець Лариса Орєхова.

Читайте такожЗа ранньої діагностики 95% хворих з меланомою виліковуються - медики Медики та активісти закликали суспільство долучитися до Всеукраїнського дня діагностики меланоми. Адже статистика свідчить, що злоякісні новоутворення шкіри на сьогодні є найбільш поширеним видом онкології в Україні. Лише минулого року за один день оглядів попередній діагноз меланоми встановлено у 208, рак шкіри — у 750, інших злоякісних новоутворень шкіри — у 901 особи. Загалом до спеціалізованих онкологічних закладів та для остаточного встановлення діагнозу було направлено 1859 осіб. Всього за 7 років (2009-2015 роки) проведення таких заходів в Україні було оглянуто 140608 осіб, серед яких було виявлено 546 випадків меланом.