ЗМІ: МОЗ може очолити директор меддепартаменту Міноборони
10:02, 19 квітня 2016Країна
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Верба народився у Жмеринці, що на Вінниччині, у 1966 році. До призначення в Міноборони полковник медичної служби Верба оперував у військово-польовому госпіталі.
Майбутнім міністром охорони здоров'я може стати Андрій Верба / Фото: УНІАН
Майбутнім міністром охорони здоров'я може стати глава військово-медичного департаменту Міноборони Андрій Верба.
Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на інформоване джерело у фракції БПП.
Верба народився у Жмеринці, що на Вінниччині, у 1966 році. До призначення в Міноборони полковник медичної служби Верба оперував у військово-польовому госпіталі.
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