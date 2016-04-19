ЗМІ: МОЗ може очолити директор меддепартаменту Міноборони

Майбутнім міністром охорони здоров'я може стати глава військово-медичного департаменту Міноборони Андрій Верба.

Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на інформоване джерело у фракції БПП.

Верба народився у Жмеринці, що на Вінниччині, у 1966 році. До призначення в Міноборони полковник медичної служби Верба оперував у військово-польовому госпіталі.

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