СЕС спростовує повідомлення про погіршення якості морської води біля пляжів Одеси

Морська вода біля всіх міських пляжів Одеси, зокрема, біля пляжу „Дельфін” на території Приморського району, відповідає діючим нормам водокористування - відпочиваючим купатися і загоряти рекомендується.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні головний лікар санепідстанції Приморського району Одеси Сергій ВЛАСКІН, коментуючи повідомлення, що з`явилися в деяких ЗМІ про те, що нібито якість морської води погіршала біля пляжу «Дельфін».

За словами головного лікаря, «співробітники Приморської СЕС регулярно відбирають проби води для проведення аналізів, останній раз це було здійснено у понеділок, 21 липня. І фахівці вкотре підтвердили, що чутки про погіршення якості морської води - це повна нісенітниця».