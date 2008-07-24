Легке відчуття голоду робить людей щасливими

Після величезної кількості перепробуваних сучасними людьми дієт і інших обмежень в споживанні як корисних, так і шкідливих калорій з`ясувалося, що легке відчуття голоду робить людей щасливішими.

Вчені провели дослідження, в результаті якого з`ясували, що нещодавно відкритий гормон грелин, що відповідає за почуття голоду, яке переживається організмом, регулює рівень стресу в крові. Коли ми голодні, рівень цього гормону підвищується і він, найімовірніше володіє антидепресивним ефектом.

Експерименти, поставлені на мишах співробітниками лабораторії південно-західного медичного центру Техаського Університету, показали, що миші із зниженим рівнем грелину були пригноблені. Їх кидали у воду, вони навіть не намагалися пливти. Гризуни не доходили до виходу з лабіринту і сторонилися інших мишей, поміщених в ту ж клітку.

Миші з підвищеним рівнем грелину, навпаки, активно плавали у воді, із задоволенням досліджували нове навколишнє оточення і тяжіли до спілкування з іншими мишам, пише група учених в липневому номері дослідницького видання Nature Neuroscience.

Вчені висунули припущення, що позитивні реакції на відчуття голоду є захисною реакцією організму ссавця, який повинен був в боротьбі і праці здобувати собі прожиток.

"Ви не доб`єтеся ефекту антидепресанту, доки не скинете 10-15 відсотків своєї ваги", - відзначив провідний дослідник Майкл Латтер - "Так що звикання в даному випадку не загрожує".

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