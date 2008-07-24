В Австралії ”кінський” вірус Хендра загрожує людям

У Австралії зафіксований спалах вірусу Хендра (Hendra), що викликає смертельне захворювання у коней. Вірусологи вважають, що зіткнулися з новим різновидом вірусу, і не виключають, що Хендра може набути здатності передаватися від людини до людини.

Вірус Хендра був виділений в Австралії в 1994 році, після спалаху інфекції, в результаті якої загинули 14 коней і один працівник конезаводу. Ще одну хвору людину вдалося врятувати. Після ідентифікації вірусу він був визнаний причиною смерті ще одного австралійця, що помер кількома місяцями раніше.

Вірус Хендра відноситься до сімейства Paramyxoviridae. Люди можуть заразитися вірусом при близькому контакті з хворою твариною. Захворювання,що по симптомах нагадує грип, супроводжується високою температурою, головним болем, сонливістю; загрозливими життю ускладненнями є пневмонія і поразка центральної нервової системи. Випадків передачі інфекції від людини до людини до теперішнього часу зафіксовано не було. У коней зараження вірусом Хендра приводить до загибелі тварини протягом декількох днів.

Новий спалах маловивченого захворювання був зафіксований в штаті Квінсленд на початку літа. Аналізи підтвердили наявність вірусу у шести коней. Двоє співробітників ветеринарної служби також заразилися вірусом – в даний час вони знаходяться в лікарні. Під наглядом лікарів знаходяться ще 50 чоловік, що контактували з хворими тваринами.

За словами директора Австралійського об`єднаного центру досліджень у області біологічної безпеки Х`юм Філда (Hume Field), перші дані генетичних досліджень свідчать про те, що новий спалах викликаний новим різновидом вірусу Хендра. За даними ветеринарів, у хворих тварин спостерігаються неврологічні симптоми, яких не фіксувалося під час попередніх спалахів.

Носіями вірусу Хендра є австралійські кажани, у яких інфекція протікає безсимптомно. Шляхи передачі вірусу коням до цих по не встановлені.

medportal.ru