Вага новонародженого - показник його здоров`я

Вчені стверджують, що вірогідність розвитку гіпертонії і судинних захворювань в зрілому віці можна передбачити ще при народженні - по масі тіла немовляти.

Цікаво, що дані висновки, за словами дослідників британського Саутгемптонського університету, розповсюджуються лише на новонароджених хлопчиків.

Серед дівчаток, що народилися з недостатньою вагою, подібної закономірності не спостерігалося.

Попередні дослідження показали залежність розмірів немовляти і вірогідності розвитку у нього в пізнішому віці серцево-судинних захворювань і діабету.

У статті, опублікованій в журналі European Heart Journal, наводяться результати спостереження за групою з 140 восьмилітніх хлопчиків.

Стресостійкість

Ті діти, що народилися з нижчою масою тіла, ніж решта однолітків, в ході тестів на розумові здібності і стресстійкість демонстрували велику схильність до нервозності.

Цим хлопчикам також потрібне більше часу, щоб повернутися в нормальний стан.

При цьому у них збільшувалася частота серцевих скорочень і наростав судинний тиск.

І хоча всі ці показники залишалися в цілому в межах вікової норми, вчені вважають, що хлопчики, які мали нижчу масу тіла при народженні, в зрілому віці з більшою вірогідністю страждатимуть від високого судинного тиску і проблем з кров`яним тиском.

За словами керівника дослідницької групи доктора Александра Джонса, ті ж тести, проведені серед дівчаток, даної закономірності не підтвердили.

Це дозволяє вченим припустити, що первинна спонтанна реакція на стрес у чоловіків і жінок має в своїй основі різні нейрофізіологічні механізми.

news.bbc.co.