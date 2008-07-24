Мінімальна соцдопомога інвалідам з дитинства становитиме 544 грн.

Мінімальна державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам з 1 липня 2008 року становить 544 гривні. Про це повідомляє прес-служба Міністерства праці та соціальної політики України.

Прес-служба Мінпраці нагадує, що Кабінетом Міністрів України 16 липня 2008 року за №654 прийнято постанову “Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян”, якою передбачено, що у разі, коли щомісячний розмір державної соціальної допомоги, призначеної відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам (з урахуванням доплат, встановлених законодавством а також щомісячної державної адресної допомоги, передбаченої постановою Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 р. №265) не досягає 544 грн., таким особам встановлюється доплата у сумі, що не вистачає до зазначеного розміру.

Розмір державної соціальної допомоги відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” станом на 01.07.2008 р. складатиме (з урахуванням норм зазначеної постанови):

для інвалідів з дитинства І групи – 723 грн.;

для інвалідів з дитинства ІІ групи - 544 грн.;

для інвалідів з дитинства ІІІ групи - 544 грн.;

для дітей-інвалідів (без надбавки на догляд) – 544 грн.;

для дітей-інвалідів, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою (без надбавки на догляд) – 544 грн.;

для дітей-інвалідів з надбавкою на догляд – від 607,4 до 677,4 грн.;

для дітей-інвалідів, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою з надбавкою на догляд – від 776,10 до 846,10 гривень.

Таким чином, мінімальні розміри допомог, які виплачуються цій категорії громадян, підвищуються з 1 липня 2008 року та становитимуть 544 грн.

Перерахунок державної соціальної допомоги буде здійснюватися органами праці та соціального захисту населення без надання громадянами заяв.

На сьогодні державну соціальну допомогу отримують більш як 256 тис. інвалідів з дитинства та законних представників дітей-інвалідів.