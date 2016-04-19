ПРООН закупить майже мільйон доз вакцин "Пентаксим" та Hib

Програма ровитку ООН (ПРООН) має намір закупити майже мільйон доз вакцин «Пентаксим» та Hib на суму понад 9 млн доларів.

Про це УНІАН повідомили в представництві ПРООН.

Зазначається, що підбито підсумки тендеру щодо закупівлі двох типів вакцин: «Пентаксим» та вакцину для профілактики гемофільної інфекції типу b (Hib).

В цілому в межах цієї програми ПРООН планує закупити 936 450 доз вакцин. За результатами тендеру контракти будуть підписані з наступними компаніями: ТОВ «Фармекс груп», M. Biotech Ltd. Загальна вартість товарів становить 9 млн 168 тис. 765 доларів.

Очікується, що перші препарати будуть поставлені в Україну вже в червні - серпні.

Читайте такожДефіцит вакцин Квіташвілі пояснив неефективною роботою попереднього керівництва МОЗВ представництві нагадали, що вакцина «Пентаксим», яка виробляється французькою компанією «Санофі», була зареєстрована в Швеції в 1997 році. На сьогодні вона використовується в 103 країнах, серед яких 26 – країни Європейського союзу. Її закуповують такі країни як Австрія, Бельгія, Франція, Німеччина, Ісландія, Італія, Ірландія, Португалія, Данія, Фінляндія, Швеція, Естонія, Латвія, Литва, Іспанія, Норвегія та інші. На сьогодні в світі розповсюджено більше 100 млн. доз вакцин.

Для поставок вакцин Hib, ПРООН підписала контракт з компанією M. Biotech Limited. Вакцина Hib виробляється Serum Institute of India Private Ltd та використовується в 26 країнах. На сьогодні Hib рідко використовується як моновакцина, більшість країн використовують пента вакцину.

Читайте такожЮНІСЕФ отримав від України кошти на закупівлю вакцин «Станом на сьогодні ми вже поставили перші препарати для лікування туберкульозу та орфанних захворювань. На черзі – препарати для хворих на гемофілію. Частина препаратів для лікування гемофілії знаходиться вже на кордоні. Ми розраховуємо на повну співпрацю з відповідними органами влади для швидкого проходження усіх процедур, що дозволить нам вчасно поставити життєво необхідні препарати для пацієнтів», - наголосив директор ПРООН в Україні Янтомас Хімстра.