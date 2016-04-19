ВР продовжила до 2017 року призначення пенсій інвалідам ІІ групи

Верховна Рада України ухвалила Закон про внесення змін до Закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" щодо необхідного страхового стажу для призначення пенсій інвалідам другої групи (№2511а).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 289 народних депутатів із 352, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом встановлюється, що у період до 1 січня 2017 року (нині - до 1 січня 2016 року) особи, визнані інвалідами II групи, мають право на пенсію по інвалідності за наявності страхового стажу на час настання інвалідності або на день звернення за пенсією, передбаченого абзацами другим - дванадцятим частини першої статті 32 цього закону.

Читайте такожУкраїнські фахівці почнуть встановлювати біонічні протези учасникам АТО з наступного року У пояснювальній записці зазначається, що законопроект розроблено з метою продовження до 1 січня 2017 року чинності правової норми, яка дозволяє призначати пенсії інвалідам другої групи за наявності у них страхового стажу такого ж, як у інвалідів першої групи.

"Якщо не внести зміни до закону, то з 1 січня 2016 року для особи, яка визнана інвалідом другої групи у віці 40 років, величина необхідного страхового стажу для призначення пенсії становитиме вже не 6 років, а 9 років, а для особи, яка визнана інвалідом другої групи у віці 50 років, замість 9 років страхового стажу необхідно мати в наявності 12 років страхового стажу, аби цій особі призначили пенсію по інвалідності", - йдеться у документі.

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