Київських курців змусять дотримуватися закону

Київрада має намір підсилити контроль за дотриманням правил тими, хто палить у столиці.

Сьогодні постійна комісія Київради з питань охорони здоров`я і соціального захисту погоджувала на своєму засіданні проект рішення про заходи з приводу впорядковування куріння в Києві.

Як повідомила голова комісії, депутат Київради від Блоку Леоніда Черновецького Алла Шлапак, згідно з проектом планується заборонити вживати тютюнові вироби в Києві на території наступних об`єктів: дитячі майданчики, місця для дитячого відпочинку, включаючи ігротеки, комп`ютерні клуби й кінотеатри, зупинки громадського транспорту, ліфти, під`їзди, гуртожитки, підземні переходи, таксофони, церкви, заклади освіти, охорони здоров`я, культури та фізкультури, офісні приміщення, заклади торгівлі, зони відпочинку, включаючи парки, пляжі та сквери, а також органи державної влади й місцевого самоврядування. Перераховані об`єкти будуть зобов`язані облаштувати ізольовані місця для куріння зі встановленням спеціальних інформаційних табличок.

Київрада має намір розглянути даний проект на сесії 28 серпня або ж у вересні, після його узгодження регуляторною комісією міськради. Шлапак також нагадала, що даний проект розглядався ще Київрадою минулого скликання, проте у зв`язку з перевиборами “загальмувався”.

Згідно з рішенням, із порушників цих положень стягуватимуться адміністративні штрафи, що передбачаються законодавством України. “Штрафи невеликі – 18 грн. Тому ми дуже сподіватимемося на свідомість суспільства”, - відзначила Шлапак.

Виконання даного рішення контролюватиметься Головним управлінням із питань упорядкування, а також Головним управлінням містобудування, архітектури й дизайну міського середовища. При затвердженні всіх проектів у будівництві й реконструкції вимагатимуть, щоб враховувалися місця для курців. Після прийняття рішення планується провести перевірки всіх об`єктів. “А що стосується власників, у договорах оренди й інших документах указуватиметься, що вони зобов`язуються виконувати дані рішення. В іншому разі, недотримання правил буде підставою для розірвання чи непродовження договорів оренди”, - сказала Шлапак.

Вона також пояснила, що рішення Київради необхідне для того, щоб підсилити і зробити ефективнішим контроль за курінням у столиці з боку правоохоронних органів. За словами Шлапак, існуючого закону України, а також розпорядження київського міського голови для цього недостатньо. Необхідний регуляторний акт місцевої ради. “Розпорядженням не можна зобов`язати змінити вимоги до орендарів і забудовників, а рішення Київради має таку силу”, - сказала Шлапак.

За даними Головного управління охорони здоров`я і медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації, в Києві налічується близько 800 тисяч курців, переважно серед молоді. На думку управління, молодь потрапляє в залежність від тютюну багато в чому завдяки агресивній рекламі тютюнових виробів.

Управління вважає, що визначення місць на території міста, де куріння буде заборонено, захистить некурящих городян від шкідливого впливу тютюнового диму і допоможе киянам відмовитися від паління.

Нагадаємо, що куріння в громадських місцях – тема, актуальна не лише для України. Так, новозеландські вчені створили електронну сигарету, яка дозволяє курцеві в будь-якому місці отримувати нікотин без згубних для організму наслідків куріння тютюну, не порушуючи при цьому Закон про заборону на паління в громадських місцях. А власник бару в Німеччині обійшов заборону на паління, зробивши спеціальні дірки в стіні. Тепер відвідувачі можуть висунутися за межі бару і покурити, не порушуючи закон.

За матеріалами www.segodnya.ua