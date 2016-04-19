Рада врегулювала питання пенсій громадянам, які доглядають за особами похилого віку
В українському законодавстві немає визначення терміна «старий», через що громадяни, які доглядають за такими людьми, відчувають труднощі з нарахуванням та отриманням пенсії.
Верховна Рада прийняла закон про врегулювання питання надання пенсії громадянам, які доглядають за особами похилого віку, внесенням поправок до законів «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» та «Про збір і облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», які передбачають заміну терміна "старий" на «особа похилого віку».
За прийняття депутатського законопроекту №2274а про уточнення правових норм, які врегульовують питання визначення категорій осіб, що підлягають державному пенсійному страхуванню, проголосувало 270 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.
Як наголошується в пояснювальній записці до законопроекту, в українському законодавстві немає визначення терміна «старий», через що громадяни, які доглядають за такими людьми, відчувають труднощі з нарахуванням та отриманням пенсії.
Читайте такожНа облаштування першого хоспісу в Одесі необхідно 9 млн грнЗгідно із законом «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» особа похилого віку – це людина, яка досягла пенсійного віку або до його досягнення залишилося менш як півтора року.
Як повідомляв УНІАН, в Україні набув чинності закон, який повертає право громадян, які виходять на пенсію, подавати для нарахування пенсії довідку про доходи за будь-які 60 місяців поспіль до 30 червня 2000 року. Таке право українці мали до 1 січня 2016 року, а з 1 січня для нарахування пенсії використовувалися дані про зарплату з 2000 року. Це призводило до того, що пенсіонери, яким пенсії призначалися до 31 грудня 2015 року, і ті, кому пенсії призначалися після 1 січня 2016 року, могли отримати за інших рівних умов різну пенсію.