Серцево-судинні хвороби посідають перше місце серед усіх хвороб в Україні

В Одесі відбулася виїзна нарада з питань виконання Державної програми запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань на 2006-2010 роки за участю Міністра охорони здоров`я України Василя Князевича.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі МОЗ України.

Під час візиту до Одеської обласної клінічної лікарні Василь Князевич взяв участь у роботі виїзної наради щодо реалізації Державної програми запобігання та лікування серцево-судинних захворювань на 2006-2010 роки. В ході наради було заслухано доповіді начальників обласних управлінь охорони здоров`я щодо реалізації Державної програми у Одеській, Львівській та Донецькій областях.

На нараді Міністр охорони здоров`я України Василь Князевич наголосив на тому, що серцево-судинні та судинно-мозкові захворювання - одна із найважливіших медико-біологічних та соціальних проблем в Україні. Вони посідають перше місце в структурі хвороб, зумовлюють майже дві третини всіх випадків смерті та третину причин інвалідності. Медико-соціальний тягар серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань полягає також в тому, що вони суттєво впливають на тривалість і якість життя населення, на показники втрат життєвого потенціалу країни. Тому боротьба з серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями є одним з пріоритетів державної політики у галузі охорони здоров`я.

Міністерством охорони здоров`я України розроблено Державну програму запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на 2006-2010 роки, затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.06 №761, та підготовлено відповідний спільний наказ МОЗ та АМН України від 21.12.06 № 847/71 щодо її реалізації. Поступова реалізація цієї програми з кожним роком покращує ситуацію.

Основним завданням та метою цієї Державної програми є попередження та зниження рівня захворюваності серцево-судинного і судинно-мозкового профілю, інвалідності та смертності від її ускладнень, а також збільшення тривалості і підвищення якості життя хворих. Загальна вартість Програми становить 796 млн. 316,8 тис грн.

На виїзній нараді виносилось питання про виконання заходів реалізації Державної програми запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на 2006 - 2010 роки: створення та функціонування трьох регіональних кардіохірургічних центрів (Донецьк, Львів, Одеса).

Також приділялася значна увага питанню про надання пропозицій щодо створення Національного реєстру імплантованих кардіостимуляторів, кардіовертерів-дефібриляторів та проведених електрофізіологічних обстежень; проведення коронарографій та стентувань; вшитих клапанів та інших дороговартісних виробів кардіохірургічного призначення.Рівень серцево-судинної смертності в Україні є одним з найвищих в Європі.

Частка смертності від хвороб системи кровообігу в структурі загальної кількості померлих в 2007 р. становила - 63 %. Для порівняння - в розвинених країнах Західної Європи та Північної Америки частка серцево-судинної смерті становить близько 50%.

У 2007 році кількість людей, які мали хвороби системи кровообігу в Україні досягла 24,5 млн. осіб, тобто більше 53% населення, із них працездатного віку майже 9 млн. осіб, тобто майже кожний третій випадок звернення хворого у лікувально-профілактичний заклад відбувається з приводу зазначеної патології.

За статистичною інформацією фахівців МОЗ щороку реєструється близько 50 тисяч випадків інфаркту міокарда, 100 - 120 тисяч інсультів, 20 тисяч миготливих аритмій, 4 тисячі набутих вад серця та народжується понад 5 тисяч дітей з вродженими аномаліями серцево-судинної системи, 30-40 % з них знаходяться в критичному стані з перших днів і місяців життя. Природна летальність при вроджених вадах серця сягає до 42%, тобто без хірургічного втручання 42% пацієнтів помирає у дитячому віці (до 18 років), зокрема 90% з них - у віці до 1 року, що суттєво впливає на показник малюкової смертності. Кардіохірургічна операція - єдиний шлях врятувати дітей з вродженими вадами серця, тим самим знизити показники інвалідності та малюкової смертності.