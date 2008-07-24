Вчені виявили речовину, що прискорює загоєння ран

Голландські біологи вичленували з людської слини речовину, що значно прискорює загоєння ран, може допомогти в створенні ліків для тих, хто страждає від хронічних виразок, в лікуванні опіків. Результати дослідження опубліковані на сайті видання FASEB Journal.

"Ми сподіваємося, що наше відкриття, кінець кінцем, принесе користь людям, що страждають від невиліковних ран, таких як виразки на ногах або діабетичних виразок, а також поранень і опіків", - говорить провідний автор дослідження Менно Удхофф (Menno Oudhoff).

Для вивчення впливу людської слини на загоєння ран вчені вивели в чашках культуру клітин людського епітелію з внутрішньої сторони щоки. Потім вони нанесли штучну рану на клітинну плівці, що утворилася. Після цього одну культуру клітин помістили в ізотонічний розчин без сторонніх домішок, а іншу - в людську слину. Через 16 годин дослідники виявили, що в чашці із слиною "рана" повністю затягнулася, тоді як в чашці з розчином залишилася відкритою. З цього виходило, що слина містить речовину, що прискорює заживлення ран.

Оскільки слина - складна рідина, що містить безліч складових частин, необхідно було з`ясувати, яке саме речовина заліковує рани. Учені розділили слину на компоненти, протестували їх і з`ясували, що за загоєння ран відповідає білок гистатин.

"Це дослідження дозволяє пояснити не тільки те, чому тварини зализують рани, але також і те, чому рани в роті, наприклад, після видалення зубів, заживають швидше, ніж на шкірі. Це також показує нам шлях до створення нових ліків", - відзначає головний редактор FASEB Journal Джеральд Вайсман (Gerald Weissmann).

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